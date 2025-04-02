Напад через ревнощі: на Тернопільщині жінку облили небезпечною рідиною

У Бережанах стався напад на жінку – зловмисниця облила її невідомою хімічною речовиною. Про подію правоохоронцям повідомили очевидці, які викликали поліцію та швидку допомогу. Постраждалу терміново госпіталізували.

Як з’ясували слідчі, причиною конфлікту стали ревнощі. Нападниця заздалегідь підготувалася до зустрічі, прихопивши із собою ємність із хімікатом, і в слушний момент реалізувала свій задум.

Наразі триває експертиза для встановлення складу речовини, а також визначення тяжкості отриманих потерпілою травм. Справу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Розслідування триває.

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