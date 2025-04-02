Смертельна ДТП на Тернопільщині. Зіткнулися дві вантажівки та бус

На трасі Тернопіль — Рава-Руська, неподалік села Цебрів Озернянської територіальної громади, зіткнулося три автомобілі. Аварія трапилася близько 10 ранку.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції та відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області, а також рятувальники служби надзвичайних ситуацій та медики.

За попередньою інформацією, автомобіль марки DAF, який рухався з причепом, допустив зіткнення із зустрічною вантажівкою Mercedes. Після удару у DAF врізався ще бус марки Renault, який їхав позаду.

У результаті аварії загинув водій із Mercedes. Його тіло рятувальники вивільняли із металевої пастки.

Слідчі поліції встановлюють причини ДТП. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.