На Тернопільщині внаслідок негоди знеструмлено понад 8 тисяч споживачів

Сьогодні, 8 липня, через сильні пориви вітру та складні погодні умови на території Тернопільської області сталися аварійні відключення електроліній 10 кВ.

Унаслідок цього без електропостачання залишилися споживачі в семи районах електромереж:

Тернопільському,

Зборівському,

Збаразькому,

Кременецькому,

Козівському,

Монастириському,

Підволочиському.

Станом на 8:00 ранку без світла залишаються мешканці 66 населених пунктів, з яких 42 — частково знеструмлені. Загалом від електропостачання відключено 8082 споживачі.

🔧 Фахівці АТ «Тернопільобленерго» активно працюють над відновленням електропостачання.

📲 Якщо ви стали свідком пошкодження електромереж або обриву проводів — негайно повідомте за номером Кол-центру: 0-800-40-90-40 (дзвінки безкоштовні).

⚠️До приїзду оперативної бригади важливо забезпечити охорону місця обриву проводу, щоб уникнути доступу сторонніх осіб та можливих нещасних випадків.