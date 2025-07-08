18:25 | 8.07.2025
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На Тернопільщині внаслідок негоди знеструмлено понад 8 тисяч споживачів

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Сьогодні, 8 липня, через сильні пориви вітру та складні погодні умови на території Тернопільської області сталися аварійні відключення електроліній 10 кВ.

Унаслідок цього без електропостачання залишилися споживачі в семи районах електромереж:

  • Тернопільському,
  • Зборівському,
  • Збаразькому,
  • Кременецькому,
  • Козівському,
  • Монастириському,
  • Підволочиському.

Станом на 8:00 ранку без світла залишаються мешканці 66 населених пунктів, з яких 42 — частково знеструмлені. Загалом від електропостачання відключено 8082 споживачі.

🔧 Фахівці АТ «Тернопільобленерго» активно працюють над відновленням електропостачання.

📲 Якщо ви стали свідком пошкодження електромереж або обриву проводів — негайно повідомте за номером Кол-центру: 0-800-40-90-40 (дзвінки безкоштовні).

⚠️До приїзду оперативної бригади важливо забезпечити охорону місця обриву проводу, щоб уникнути доступу сторонніх осіб та можливих нещасних випадків.

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