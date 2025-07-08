На Тернопільщині внаслідок негоди знеструмлено понад 8 тисяч споживачів
Сьогодні, 8 липня, через сильні пориви вітру та складні погодні умови на території Тернопільської області сталися аварійні відключення електроліній 10 кВ.
Унаслідок цього без електропостачання залишилися споживачі в семи районах електромереж:
- Тернопільському,
- Зборівському,
- Збаразькому,
- Кременецькому,
- Козівському,
- Монастириському,
- Підволочиському.
Станом на 8:00 ранку без світла залишаються мешканці 66 населених пунктів, з яких 42 — частково знеструмлені. Загалом від електропостачання відключено 8082 споживачі.
🔧 Фахівці АТ «Тернопільобленерго» активно працюють над відновленням електропостачання.
📲 Якщо ви стали свідком пошкодження електромереж або обриву проводів — негайно повідомте за номером Кол-центру: 0-800-40-90-40 (дзвінки безкоштовні).
⚠️До приїзду оперативної бригади важливо забезпечити охорону місця обриву проводу, щоб уникнути доступу сторонніх осіб та можливих нещасних випадків.