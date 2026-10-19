Понад 1100 релігійних організацій Тернопільщини визнали критично важливими: що це означає для бронювання

На Тернопільщині 1104 релігійні організації внесли до переліку юридичних осіб, які визнали критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Такий статус пов’язаний, зокрема, з можливістю бронювання військовозобов’язаних священнослужителів.

Перелік затвердила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті наказом від 6 червня 2025 року № Н-82/11. Документ викладено в редакції наказу від 9 вересня 2026 року № Н-145/11.

Чи означає статус критично важливої організації автоматичне бронювання

Ні. Включення релігійної організації до переліку критично важливих саме по собі не означає, що всі її священнослужителі чи працівники автоматично отримують відстрочку від мобілізації.

Для бронювання необхідно пройти окрему процедуру та подати відповідні документи. Релігійні організації мали передавати до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті відомості про священнослужителів, підтвердження їхнього працевлаштування і статусу, а також штатний розпис із зазначенням максимальної кількості священнослужителів.

Подальше оформлення бронювання відбувається за встановленою процедурою. Тому кількість організацій у переліку не дорівнює кількості заброньованих людей.

Які правила діють для бронювання священнослужителів

Бронювання військовозобов’язаних регулює, зокрема, постанова Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року, якою затверджено відповідний порядок.

У квітні 2026 року ДЕСС також затвердила наказ № Н-50/04, яким внесла зміни до нормативних актів щодо бронювання військовозобов’язаних священнослужителів, направлених у службові відрядження за кордон. Цей документ стосується окремої ситуації та не означає автоматичного бронювання всіх працівників релігійних організацій.