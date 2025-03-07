Необліковану зброю можна отримати у законне володіння та користування

Таку можливість дає кампанія із декларування зброї, яка стартувала в Україні 25 листопада 2024 року. Тому поліцейські Тернопільщини закликають скористатися законодавчою ініціативою і стати законним власником необлікованих бойових одиниць.

Як зазначив начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий, облікована зброя – вимога сьогодення: декларувати її можуть не лише цивільні особи, але й військовослужбовці, це дасть можливість отримати її у законне тимчасове володіння та користування. Декларувати можна знайдену та трофейну зброю.

З початку проведення компанії жителі області задекларували 71 одиницю зброї: 10 автоматів, 3 пістолети, 1 кулемет, 14 нарізних карабінів, 1 комбіновану зброб, 42 гладкоствольні рушниці та 6477 набоїв до них.

Поліцейські нагадують, якщо особа виявила бажання залишити знайдену вогнепальну зброю на період воєнного стану, то вона подає письмову заяву встановленої форми в якій, зокрема, обґрунтовує необхідність подальшого володіння і користування нею.

Декларування зброї на території Тернопільської області можна здійснити за адресами:

* Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

* Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

* Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

* Чортківське районне управління поліції (м.Чортків, вул.Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.

Після завершення воєнного стану власники зброї матимуть 90 днів, аби узаконити її або здати в органи поліції.