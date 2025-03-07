Видавництво «Білка» розігрує затишний подарунок серед передзамовників книги «Порічкове вино» Дзвінки Торохтушки

Видавництво «Білка» оголосило старт передпродажу нової прозової збірки Дзвінки Торохтушко «Порічкове вино». Усі, хто оформить замовлення заздалегідь, отримають примірник з автографом авторки та шанс виграти особливий подарунок.

Щоб подякувати читачам, видавництво вирішило розіграти серед передзамовників затишну скриньку для ідеального вечора з книгою. До неї входять:

🍷 ароматна порічкова наливка,

🍪 солодощі,

🧦 теплі шкарпетки ручної роботи.

Що відомо про книгу?

«Порічкове вино» – це збірка, у якій складні людські долі переплітаються з історичними подіями та елементами містики. У ній є як знайомі персонажі, так і нові історії, що зачіпають найглибші почуття читачів.

Авторка Дзвінка Торохтушко (справжнє ім’я – Любов Бурак) – відома українська письменниця, поетеса та перекладачка. Її творчість поєднує глибоку емоційність із реаліями сучасності та історичними мотивами.

Вартість передзамовлення – 370 грн, а комплект з попередньою книгою «Нагірна вулиця» можна придбати за 700 грн.

Оформити замовлення можна на сайті видавництва «Білка» 👉 https://www.belkabook.com/shop/