Увага! На Тернопільщині зник 17-річний Павло Соколик

Увага‼️ Правоохоронці розшукують 17-річного жителя Чортківського району ‼️

🔴Співробітники відділення поліції №1 (м. Борщів) встановлюють місцеперебування Соколика Павла Вікторовича 2007 року народження жителя села Іване-Пусте.

🔴Хлопець 6 березня близько 18 години вийшов з дому і не повернувся.

🔴Прикмети розшукуваного: зріст близько 170 см, худорлявої статури, темне коротке волосся.

🔴Був одягнений у синю шапку, світло-синій спортивний светр, чорні спортивні штани та сині кросівки.

‼️Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили хлопця або знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номером 067-096-58-18 або на спецлінію 102‼️