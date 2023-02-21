Обстежили дорогу на Тернопільщині, де перекинувся автобус: з‘ясовують, хто винен

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху спільно з працівниками служби автодоріг області здійснили виїзд на місце вчинення ДТП з потерпілими, що сталася учора, близько 22-ї години на автодорозі Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль, де здійснили комплексну перевірку місця події.

За допомогою спеціального обладнання, яким оснащена виїзна мобільна лабораторія відділу БДР, інспектори перевірили світлоповертальні властивості дорожніх знаків, кут нахилу проїжджої частини та перевірили відповідність організації дорожнього руху дозвільній документації й вимогам держаних стандартів.

Інспектори виїжджають на всі дорожньо-транспортні пригоди в межах території області за участю перевізників, в яких травмуються чи гинуть люди. Охоронці порядку визначають обставини, які могли спричинити автопригоду, в тому числі й належний стан утримання автодоріг.

Якщо результати перевірок виявляють порушення, поліцейські інформують балансоутримувачів доріг про недолік, видають вимоги на його усунення, а якщо таке порушення спричинило ДТП — притягують винних до передбаченої законом відповідальності.