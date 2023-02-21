07:00 | 22.02.2023
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Судитимуть жителя Чортківського району, який незаконно зрубав дерева в ландшафтному парку

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Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який здійснював незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, мешканець однієї із територіальних громад Чортківського району у жовтні 2022 року  без будь-яких дозвільних документів  зрубав 11 кленів та ясен у регіональному ландшафтному парку «Дністровський каньйон». Своїми незаконними діями він завдав державі збитків на  майже 200 тис грн.
Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

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