Судитимуть жителя Чортківського району, який незаконно зрубав дерева в ландшафтному парку
Прокурори Чортківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який здійснював незаконну порубку дерев на території природно-заповідного фонду (ч. 4 ст. 246 КК України).
За даними слідства, мешканець однієї із територіальних громад Чортківського району у жовтні 2022 року без будь-яких дозвільних документів зрубав 11 кленів та ясен у регіональному ландшафтному парку «Дністровський каньйон». Своїми незаконними діями він завдав державі збитків на майже 200 тис грн.
Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі поліції.