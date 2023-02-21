Судитимуть жителя Чортківського району, який незаконно зрубав дерева в ландшафтному парку

За даними слідства, мешканець однієї із територіальних громад Чортківського району у жовтні 2022 року без будь-яких дозвільних документів зрубав 11 кленів та ясен у регіональному ландшафтному парку «Дністровський каньйон». Своїми незаконними діями він завдав державі збитків на майже 200 тис грн.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі поліції.