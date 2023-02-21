Тернополянку у Вашингтоні ледь не побив проросійський мітингувальник

Тернополянку Марту Журавель у центрі Вашингтона ледь не побив проросійський мітингувальник. Це сталося біля меморіалу Лінкольна, де на підтримку війни Росії проти України зібралися 300 осіб.

За словами Марти Журавель, учасники мітингу були у шапках з надписами “раша” з триколорами та з плакатами “Україна звали з Донбасу”, “НАТО – це проплачена організація, яка робить війну” та “НАТО геть від бізнесу”.

Проросійський мітинг у Вашингтоні. Фото: Марта Журавель

“Я прогулювалась у центрі Вашингтона і підійшла до цих людей, щоб пояснити, що вони сприймають інформацію про війну в Україні перекручено, не розуміючи, що відбувається насправді. Мітингувальники почали на це агресивно реагувати. Я “відправила їх услід за кораблем” англійською мовою і тоді один із учасників акції почав кричати до мене, матюкатися і бігти в мою сторону, а далі в останній момент зупинився, але продовжував лаятися і розмахувати триколором. Серед мітингувальників було багато американців, ультралібералів, які проти, щоб їхні податки йшли на допомогу Україні”.

Проросійський мітинг у Вашингтоні. Фото: Марта Журавель

Дівчина розповіла, що до неї лаялися і кричали багато мітингувальників.

Проросійський мітинг у Вашингтоні. Фото: Марта Журавель

“Моя мама була недалеко і бачила все, що відбувається. Вона вже хотіла бігти до мене, але на тому все і завершилося. Мене дуже розізлив цей мітинг, адже я щодня стежу за подіями в Україні і мене це болить. На цю акцію прийшла американка з плакатом на підтримку України. Жінка розповіла, що їздила в Україну з місією ОБСЄ і усвідомлює всю ситуацію”.

Американка, яка виступила на захист України. Фото: Марта Журавель

За словами тернополянки, на наступні вихідні, 25 лютого, у Вашингтоні запланований більш масштабний мітинг на підтримку України.

“Попри невдачі і програші, наш ворог не опускає рук і продовжує активно працювати проти України, зокрема і на інформаційному фронті. Тому, нам як ніколи треба бути єдиними, медіаграмотними і активно працювати на перемогу”, – каже тернополянка.

Суспільне