Опалювальний сезон на виживання: громади на Тернопільщині отримали котельні без грошей і гарантій

Під час сесії Тернопільської обласної ради 17 червня депутати підтримали передачу 25 діючих котелень з балансу КП “Тернопільтеплокомуненерго” у комунальну власність 12 територіальних громад. Рішення спрямоване на те, щоб громади могли самостійно готуватися до опалювального сезону 2025–2026 років. Однак уже після голосування між депутатами виникла дискусія через борги та подальшу долю недіючих об’єктів.

Котельні передали громадам Кременецької, Почаївської, Бережанської, Збаразької, Зборівської, Гусятинської, Микулинецької, Підволочиської, Теребовлянської, Монастириської, Чортківської та Шумської громад. Проте чотири громади — Зборів, Гусятин, Підволочиськ і Микулинці — не подали листи-згоди на прийняття майна, тому відповідні об’єкти залишаються на балансі підприємства.

Депутат від фракції “Свобода” Олег Сиротюк заявив, що передача котелень суперечить законодавству. За його словами, відповідно до статті 22 Закону України “Про теплопостачання”, разом з цілісними майновими комплексами громадам мали б передати і борги, однак майже 30 млн грн заборгованості залишилися за КП “Тернопільтеплокомуненерго”. Сиротюк наголосив на ризиках судових позовів і можливій втраті іншого майна підприємства.

Керівник підприємства Микола Бочкарьов повідомив, що лише діючі котельні були передані, а неробочі залишилися на балансі “Тернопільтеплокомуненерго”. Він також зазначив, що чотири громади відмовилися від прийому збиткових об’єктів, а отже, для цих котелень доведеться переглядати тариф, який може значно зрости з чинних 5200 грн.

Депутат від “Європейської солідарності” Олег Валов підтримав передачу, проте розкритикував підхід до недіючих котелень, які залишили на балансі підприємства, що, за його словами, є маніпуляцією: громадам передають лише проблемні об’єкти, а потенційно прибуткові залишаються для подальшого продажу.

Голова обласної ради Богдан Бутковський пояснив, що передача діючих котелень — компромісне рішення, яке готували пів року. Недіючі об’єкти, за його словами, не мають стосунку до цього процесу й будуть розглядатися окремо.

Перший заступник голови облради Володимир Болєщук додав, що облрада як розпорядник спільного майна має право передавати або реалізовувати його, а кошти від продажу можуть бути спрямовані, зокрема, на підтримку ЗСУ.

Депутат Тарас Дячун від “Свободи” зазначив, що рішення назріло давно, а громади тепер мають взяти на себе відповідальність за належну підготовку до опалювального сезону.

Загалом передача котелень викрила проблеми з боргами, розподілом відповідальності та подальшою долею недіючих об’єктів. Учасники сесії погодилися, що громади, які ще не прийняли котельні, повинні провести засідання та прийняти рішення найближчим часом.

За інф. Суспільне