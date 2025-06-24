Ізраїль офіційно погодився на припинення вогню з Іраном.



У канцелярії ізраїльського премʼєра заявили, що Ізраїль досяг усіх цілей операції «Пробуджений лев» та «усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу — як у ядерній, так і в ракетній галузях».

«Крім того, ЦАХАЛ здобув повний контроль над повітряним простором Тегерану, завдав потужного удару по військовому керівництву і знищив десятки ключових урядових об’єктів Ірану», — йдеться в повідомленні.