13:48 | 24.06.2025
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Війна 

Ізраїль офіційно погодився на припинення вогню з Іраном

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Ізраїль офіційно погодився на припинення вогню з Іраном.

У канцелярії ізраїльського премʼєра заявили, що Ізраїль досяг усіх цілей операції «Пробуджений лев» та «усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу — як у ядерній, так і в ракетній галузях».

«Крім того, ЦАХАЛ здобув повний контроль над повітряним простором Тегерану, завдав потужного удару по військовому керівництву і знищив десятки ключових урядових об’єктів Ірану», — йдеться в повідомленні.

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