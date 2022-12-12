19:33 | 12.12.2022
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Освітні хаби на Тернопільщині пропонують переселенцям опанувати 31 професію

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Освітні хаби Тернопільщини та Волині, які входять до мережі українських освітніх хабів, пропонують внутрішньо переміщеним особам опанувати професії, серед яких 28 робітничих та 3 у сфері IT.

Понад 40 осіб першого потоку завершили навчання і отримали сертифікати за спеціальностями перукаря, манікюрника та візажиста.
 
На другому потоці новий фах здобувають більше 100 внутрішньо переміщених осіб.
 
Навчання відбувається на базі Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму.
 
Також триває навчання операторів з обробки інформації у Тернопільському фаховому коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

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