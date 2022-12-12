19:33 | 12.12.2022
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Бойова робота артилерії 44-ї бригади ім.гетьмана Данила Апостола

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Воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола продовжують нищити ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

«Бойова робота артилерії по ворогу — свято для піхоти. Легше і безпечніше. Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола роблять побратимам таке свято щодня. Кожного дня гармаші нищать ворога, зменшуючи кількість окупантів», — йдеться у повідомленні.

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