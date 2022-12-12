Обзор слота Fruit Cocktail от Igrosoft: где играть выгоднее всего

Видеослот Fruit Cocktail выполнен в классическом стиле ретро, ​​но при этом он далеко не скучный. Набор барабанов размером 5х3 напоминает одноруких бандитов прошлого, а старомодная и прямолинейная графика обеспечивают аутентичный опыт. В конце каждого победного спина есть возможность рискнуть выигрышем ради шанса двукратно приумножить его, а бонусный уровень «Фруктовый коктейль» даст сполна ощутить вкус азарта.

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Как пройти регистрацию в Париматч казино

Для этого нужен действительный номер телефона и пару минут свободного времени. Алгоритм действий следующий:

зайдите на официальный сайт Parimatch Casino;

нажмите кнопку «Регистрация» — подсвечена желтым цветом;

заполните всплывшую анкету и дайте согласие с договором оферты;

завершите процедуру с помощью кода из СМС, который придет на указанный номер.

Если владеете аккаунтом в Google, можете не выполнять вышеописанные манипуляции, открыв счет в один клик.

Когда авторизуетесь под своей учетной записью, рекомендуем сразу ознакомиться с действующими бонусами платформы, внести депозит для их активации, а также пройти верификацию, чтобы без задержек выводить выигрыши из казино. Подтвердить личность можно не только стандартными образом — выслав набор сканов нужных документов, но и более комфортно через Bank ID, Privat и MonoBank.

Правила игры в слот Fruit Cocktail и символы

Как и в большинстве игровых автоматов, цель Fruit Cocktail состоит в том, чтобы высадить три или более совпадающих символа на активной призовой линии. Вы можете просмотреть таблицу выплат с помощью кнопки, которая расположена справа от элементов управления и показывает потенциальные награды для каждой выигрышной конфигурации.

Спецсимволы релиза включают коктейль, являющийся диким, и клубнику, которая активирует бонусный раунд. Изображение коктейля предполагает вознаграждение в размере 2000, 500 и 100 монет за выпадение пяти, четырех и трех элементов на барабанах.

Самым высокооплачиваемым из служебных иконок назначен логотип Fruit Cocktail с выплатой 5000, 1000 и 200 монет соответственно за комплекты из 5, 4 и 3 картинок. Далее идут арбуз, груша, яблоко, лимон и неожиданно гуава.