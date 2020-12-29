Оточення екснардепа з Тернополя таємно взяло 81 мільйон на безпеку військових сховищ у Чорткові

Військова частина А1915 (зенітні ракетні війська, м. Чортків, Тернопільська обл.) Міноборони 14 грудня уклала три угоди із ТОВ «Мікрогіс» про електромонтажні та будівельні роботи на 80,88 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2021 року повинні збудувати пожежне депо на чотири автомобілі поблизу технічних територій №2 і №3 за 39,75 млн грн. та блискавко-захисні пристрої сховищ технічних територій №2 та №3 за 5,98 млн грн. Ще 35,16 млн грн. піде на капітальний ремонт (реконструкцію) контрольно-пропускного пункту технічної території №3.

Закупівлі провели без торгів. Якби вони підпадали під закон «Про публічні закупівлі», на такі суми довелось би проводити відкриті торги зі щонайменше двома учасниками. Але тут замовник, ймовірно, скористався винятком щодо товарів, робіт і послуг, закупівля яких становить державну таємницю або які потребують спеціальних заходів безпеки.

Нагадаємо, торік програма «Bihus.Info» повідомила, що у 2018 році після серії вибухів на військових арсеналах державою були виділені кошти на реконструкцію і будівництво 15 нових сховищ спеціального призначення на потенційно небезпечних об’єктах зберігання ракет і боєприпасів. Відбір будівельних фірм для цього провели таємно. Переможцем обрали ТОВ «Північно-український будівельний альянс» з орбіти Максима Микитася.

Створеним у 2016 році львівським ТОВ «Мікрогіс» зі статутним капіталом 1 тис грн. володіє і керує львів’янин Олександр Репях. Фірма, яка працює переважно у сфері ІТ та комп’ютерних систем, пропонує на своєму сайті геоінформаційну систему «MicroGIS».

Також Репях володіє ПП «СтарТрек» із Дар’єю Побер, Тетяною Недзельською та Зоєю Алексєєнко. Дар’я Побер – це дружина колишнього нардепа від «Удару» і «БПП» Ігоря Побера, а Тетяна Недзельська – дружина його помічника Володимира Недзельського.

Крім того, Репях володіє зареєстрованим там само ТОВ «Фалькон Мілітарі Солюшинс», яким керує Вадим Михайлов. Раніше співзасновницею цієї фірми була Зоя Алексєєнко.

Ще Репях співволодів ТОВ «Українські геоінформаційні системи», яке зараз належить Андрію Ковалику та Роману Таратулі, а те у свою чергу вже заснувало ПП «Мікрогіс».

У 2018 році поліція почала кримінальне провадження №12018000000000608 про можливе розкрадання коштів. Слідство вважає, що службовці Нацгвардії шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з посадовцями «Фалькон Мілітарі Солюшинс» та інших фірм могли розкрадати кошти під час закупівлі робіт із модернізації софту Автоматизованої системи управління військовими ресурсами «Сокіл» у великих розмірах. Там згадано і ТОВ «Мікрогіс». Із літа справу розглядає Вищий антикорсуд.

Із 2020 року ТОВ «Мікрогіс» отримало підрядів військових частин на 83,49 млн грн.