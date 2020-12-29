На Тернопільщині пенсіонер розбещував семилітню дівчинку

На Тернопільщині розбещувача семилітньої дівчинки засудили до максимального терміну, передбаченого санкцією – 8 років позбавлення волі.

Кременецький міськрайонний суд, погодився із позицією прокурора й визнав винним 63- річного жителя Кременеччини за ч.2 ст.156 КК України, призначивши йому максимальний термін за інкримінованою статтею – 8 років позбавлення волі.

За версією слідства, у грудні 2019 року зловмисник цукерками виманив малолітню дівчинку з дому і вчинив з дитиною розпусні дії поблизу хати, де вона мешкала. ЇЇ неповнолітній брат, побачивши пенсіонера з сестрою, налякав розпусника та зателефонував у поліцію, вказавши де живе цей односелець. Правоохоронці у затримали підозрюваного у скоєнні злочину й обрали йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

І хоча обвинувачений не визнавав своєї вини, вона була повністю доведена зібраними доказами під час досудового розслідування та у судових засіданнях.

Вирок ще не набрав законної сили.