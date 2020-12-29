Як хворіють ГРВІ та грипом на Тернопільщині

Станом на 28.12.2020 на території області захворюваність на грип та ГРВІ утримується на рівні сезонної, відповідає середньому показнику для відповідної пори року, не перевищуючи епідпорогове значення.

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 175,7 випадків на 100 тисяч населення, що становить 60,1% до розрахункового показника визначення початку епідемії (292,2 випадки на 100 тис. населення).

За останній тиждень (21 – 27.12.2020) кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем поточного року на 24,3% (1819 випадків проти 2404). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 45% (819 ос.), школярів – 59,3% від усіх захворілих дітей (486 ос.). Зниження захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 26,4%, серед дітей шкільного віку – 29,9%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 26 осіб, із них 7 дітей (26,9%). Кількість госпіталізованих знизилась на 3,7% (госпіталізовано на 51 тижні 27 осіб).

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в сезоні 2020-2021 років в північній півкулі циркулюватиме чотири віруси грипу:

• вірус, подібний до A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09;

• вірус, подібний до A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

• вірус, подібний до B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

• вірус, подібний до B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація. Вакциновано 3006 осіб, що становить 0,3% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.