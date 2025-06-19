П’ять ключових галузей Тернопільщини забезпечили майже 70% доходів зведеного бюджету у 2025 році

За січень-травень 2025 року підприємства провідних галузей Тернопільської області спрямували до зведеного бюджету 5,65 млрд грн податків і зборів, що становить 69,6% від загального обсягу надходжень за цей період.

Лідерами стали:

Оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту – 1,4 млрд грн (зростання на 32,4% у порівнянні з минулим роком), що становить 17,2% загальних надходжень;

Державне управління, оборона, соціальне страхування – 1,34 млрд грн (16,5%);

Переробна промисловість – 1,21 млрд грн (зростання на 44,1%), 14,9%;

Сільське, лісове та рибне господарство – 1,2 млрд грн (плюс 37,1%), 14,8%;

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – майже 500 млн грн (збільшення на 12,7%), 6,2%.

Попри виклики воєнного часу, бізнес Тернопільщини демонструє стійкість і відповідальність, забезпечуючи стабільні надходження, що підтримують оборону, соціальну сферу та розвиток регіону.

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