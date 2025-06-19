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Михайло Головко з 2023 році почав “зачищати сліди”? Майно на мільйони зникло перед вироком

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Михайло Головко

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексголову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у проханні та одержанні хабара від бізнесмена-волонтера.
Суддя Маркіян Галабала призначив покарання:

  • 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна;

  • заборона обіймати посади у владі протягом 3 років;

  • застава в 15 млн грн до набрання вироком законної сили.

Однак справа про хабар — не єдина, в якій фігурує Головко.

⚠️ Ще одна справа: неправдива декларація

У травні Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду другу справу проти Головка — тепер за декларування недостовірних відомостей.

За версією слідства:

  • У деклараціях за 2022–2023 роки Головко не вказав квартиру на 201,9 м², яка належала його матері, але в якій фактично проживала уся родина;

  • Також не задекларовано:

    • Кошти на банківських рахунках;

    • Паркувальне місце, автомийку та кладову, які оформлені на членів сім’ї.

🔍 Загальний обсяг незадекларованого майна:

  • За 2022 рік — понад 2,2 млн грн;

  • За 2023 рік — понад 2 млн грн.

Це ще один штрих до майнової “тінізації” перед вироком.

2023: рік великого “очищення” активів

Аналітика декларацій Головка за 2022 та 2023 роки показує: він системно готувався до втрати посади і, ймовірно, — до майбутньої відповідальності.

🔻 Масово виведені активи:

  • Продано або передано членам родини:

    • квартири, нежитлові приміщення, СТО;

    • автомобілі, готівка.

 Значне скорочення грошових резервів:

  • Головко — з 1,5 млн грн готівки до 122 тис. грн;

  • Дружина — з 1,7 млн грн готівки до 1 млн, але водночас задекларувала 3 млн грн “позичених іншим”.

🔍 Багато правочинів оформлені на родичів або взагалі не потрапили до декларації — що і стало предметом ще одного кримінального провадження.

📊 Як змінився фінансовий портрет Головка:

Категорія 2022 2023
Посада Голова облради Рядовий депутат
Готівка Головка 1 500 000 грн 122 000 грн
Готівка дружини 1 700 000 грн 1 000 000 грн
Нерухомість 5 об’єктів 1 квартира у користуванні
Авто 2 у власності 0 у власності
Бізнес-дохід дружини 1,2 млн грн 0 грн

2024: остання декларація перед вироком

У декларації за 2024 рік (подано в березні 2025) видно ще одну спробу замаскувати фінансові сліди:

    • З’являються нові позики — понад 2 млн грн на ім’я Головка;

    • Авто MERCEDES GLC 2017 року — у користуванні, але не у власності;

    • Вся нерухомість — лише у користуванні, а не у володінні;

    • Готівка – усього 400 тис. грн у Головка та 2,1 млн грн у дружини.

📌 Висновок: виведення майна перед вироком?

Вже дві кримінальні справи, десятки угод із нерухомістю та транспортом, зникнення підприємницьких доходів і готівки — все це створює враження, що Головко та його родина ще у 2023 році почали “зачищати сліди” і мінімізувати ризик конфіскацій.

Слідчі й антикорупційні органи мають справу не лише з хабарем, а з майновою конструкцією, зібраною спеціально для уникнення відповідальності.

 

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