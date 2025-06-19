Михайло Головко з 2023 році почав “зачищати сліди”? Майно на мільйони зникло перед вироком

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексголову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у проханні та одержанні хабара від бізнесмена-волонтера.

Суддя Маркіян Галабала призначив покарання:

9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна ;

заборона обіймати посади у владі протягом 3 років ;

застава в 15 млн грн до набрання вироком законної сили.

Однак справа про хабар — не єдина, в якій фігурує Головко.

⚠️ Ще одна справа: неправдива декларація

У травні Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду другу справу проти Головка — тепер за декларування недостовірних відомостей.

За версією слідства:

У деклараціях за 2022–2023 роки Головко не вказав квартиру на 201,9 м² , яка належала його матері, але в якій фактично проживала уся родина;

Також не задекларовано: Кошти на банківських рахунках ; Паркувальне місце , автомийку та кладову, які оформлені на членів сім’ї.



🔍 Загальний обсяг незадекларованого майна:

За 2022 рік — понад 2,2 млн грн ;

За 2023 рік — понад 2 млн грн.

Це ще один штрих до майнової “тінізації” перед вироком.

2023: рік великого “очищення” активів

Аналітика декларацій Головка за 2022 та 2023 роки показує: він системно готувався до втрати посади і, ймовірно, — до майбутньої відповідальності.

🔻 Масово виведені активи:

Продано або передано членам родини: квартири, нежитлові приміщення, СТО; автомобілі, готівка.



Значне скорочення грошових резервів:

Головко — з 1,5 млн грн готівки до 122 тис. грн;

Дружина — з 1,7 млн грн готівки до 1 млн, але водночас задекларувала 3 млн грн “позичених іншим”.

🔍 Багато правочинів оформлені на родичів або взагалі не потрапили до декларації — що і стало предметом ще одного кримінального провадження.

📊 Як змінився фінансовий портрет Головка:

Категорія 2022 2023 Посада Голова облради Рядовий депутат Готівка Головка 1 500 000 грн 122 000 грн Готівка дружини 1 700 000 грн 1 000 000 грн Нерухомість 5 об’єктів 1 квартира у користуванні Авто 2 у власності 0 у власності Бізнес-дохід дружини 1,2 млн грн 0 грн

2024: остання декларація перед вироком

У декларації за 2024 рік (подано в березні 2025) видно ще одну спробу замаскувати фінансові сліди:

З’являються нові позики — понад 2 млн грн на ім’я Головка; Авто MERCEDES GLC 2017 року — у користуванні, але не у власності; Вся нерухомість — лише у користуванні , а не у володінні; Готівка – усього 400 тис. грн у Головка та 2,1 млн грн у дружини .



📌 Висновок: виведення майна перед вироком?

Вже дві кримінальні справи, десятки угод із нерухомістю та транспортом, зникнення підприємницьких доходів і готівки — все це створює враження, що Головко та його родина ще у 2023 році почали “зачищати сліди” і мінімізувати ризик конфіскацій.

Слідчі й антикорупційні органи мають справу не лише з хабарем, а з майновою конструкцією, зібраною спеціально для уникнення відповідальності.