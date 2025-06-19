Михайло Головко з 2023 році почав “зачищати сліди”? Майно на мільйони зникло перед вироком
Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексголову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у проханні та одержанні хабара від бізнесмена-волонтера.
Суддя Маркіян Галабала призначив покарання:
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9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна;
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заборона обіймати посади у владі протягом 3 років;
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застава в 15 млн грн до набрання вироком законної сили.
Однак справа про хабар — не єдина, в якій фігурує Головко.
⚠️ Ще одна справа: неправдива декларація
У травні Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду другу справу проти Головка — тепер за декларування недостовірних відомостей.
За версією слідства:
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У деклараціях за 2022–2023 роки Головко не вказав квартиру на 201,9 м², яка належала його матері, але в якій фактично проживала уся родина;
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Також не задекларовано:
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Кошти на банківських рахунках;
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Паркувальне місце, автомийку та кладову, які оформлені на членів сім’ї.
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🔍 Загальний обсяг незадекларованого майна:
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За 2022 рік — понад 2,2 млн грн;
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За 2023 рік — понад 2 млн грн.
Це ще один штрих до майнової “тінізації” перед вироком.
2023: рік великого “очищення” активів
Аналітика декларацій Головка за 2022 та 2023 роки показує: він системно готувався до втрати посади і, ймовірно, — до майбутньої відповідальності.
🔻 Масово виведені активи:
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Продано або передано членам родини:
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квартири, нежитлові приміщення, СТО;
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автомобілі, готівка.
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Значне скорочення грошових резервів:
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Головко — з 1,5 млн грн готівки до 122 тис. грн;
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Дружина — з 1,7 млн грн готівки до 1 млн, але водночас задекларувала 3 млн грн “позичених іншим”.
🔍 Багато правочинів оформлені на родичів або взагалі не потрапили до декларації — що і стало предметом ще одного кримінального провадження.
📊 Як змінився фінансовий портрет Головка:
|Категорія
|2022
|2023
|Посада
|Голова облради
|Рядовий депутат
|Готівка Головка
|1 500 000 грн
|122 000 грн
|Готівка дружини
|1 700 000 грн
|1 000 000 грн
|Нерухомість
|5 об’єктів
|1 квартира у користуванні
|Авто
|2 у власності
|0 у власності
|Бізнес-дохід дружини
|1,2 млн грн
|0 грн
2024: остання декларація перед вироком
У декларації за 2024 рік (подано в березні 2025) видно ще одну спробу замаскувати фінансові сліди:
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З’являються нові позики — понад 2 млн грн на ім’я Головка;
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Авто MERCEDES GLC 2017 року — у користуванні, але не у власності;
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Вся нерухомість — лише у користуванні, а не у володінні;
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Готівка – усього 400 тис. грн у Головка та 2,1 млн грн у дружини.
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📌 Висновок: виведення майна перед вироком?
Вже дві кримінальні справи, десятки угод із нерухомістю та транспортом, зникнення підприємницьких доходів і готівки — все це створює враження, що Головко та його родина ще у 2023 році почали “зачищати сліди” і мінімізувати ризик конфіскацій.
Слідчі й антикорупційні органи мають справу не лише з хабарем, а з майновою конструкцією, зібраною спеціально для уникнення відповідальності.