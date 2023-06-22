Перший крок до творчого туризму: у Шумській громаді облаштують простір для митців за підтримки Програми USAID DOBRE

Понад 30 народних умільців, які створюють справжні витвори мистецтва, мешкають сьогодні у Шумській громаді на Тернопільщині. Щоправда, свої роботи вони наразі реалізують лише через соцмережі або на поодиноких ярмарках. Але вже невдовзі завдяки допомозі Програми USAID DOBRE митці матимуть власний творчий простір, який може стати основою для майбутнього туристично-інформаційного центру Шумщини.

У Шумську розпочалася реалізація проєкту облаштування території для провадження підприємницької діяльності та реалізації творчого потенціалу майстрів ручної роботи. Для цього було обрано алею біля міського будинку культури, яка досі не використовувалася містянами попри її гарну локацію на центральній вулиці. Після облаштування майбутньої творчої зони тут буде встановлено чотири павільйони. Три з них надаватимуться в оренду місцевим підприємцям, що дасть додаткові надходження до бюджету та створить нові можливості для розвитку бізнесу, а один павільйон буде виділено для популяризації творчості місцевих майстрів та реалізації їхніх виробів.

– Ініціаторами такого проєкту стали місцеві народні умільці. Саме від них надійшов запит створити єдину територію для всіх майстрів громади, – розповідає Шумський міський голова Вадим Боярський. – Ми цю ідею доповнили, адже Шумщина славиться не тільки рукоділлям, а й різною продукцією місцевого виробництва. Відтак вирішили поєднати в єдиному просторі павільйони для митців та бізнесу.

Картини, вишивка, миловаріння, м’які іграшки, меблі, літературні твори та багато іншого – шумська земля дійсно має чим здивувати поціновувачів крафту. Такі проєкти, як у Шумську, покликані вирішувати одразу декілька викликів, які постали сьогодні в українських громадах: збільшення безробіття, закриття бізнесу та зменшення надходжень до бюджетів. А митцям, зокрема, для створення витвору мистецтва потрібні стимул і попит на їхню роботу. Облаштування постійно діючого павільйону стимулюватиме народних умільців до постійного залучення в проєкт та сприятиме зменшенню емоційного вигорання.

– Проєкт творчого простору важливий не тільки для митців, а й для громади в цілому, – вважає художниця, майстриня з розпису одягу Тетяна Ящук, котра мешкає в селі Бриків. – Творчі люди зможуть у ньому реалізувати себе та підтримувати свою діяльність, а для мешканців та гостей громади наші вироби стануть доступнішими. Проєкт відкриває нові двері до культурного життя Шумщини, а також стане корисним для наших дітей завдяки майстер-класам, які ми регулярно для них проводитимемо.

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка надає в Україні підтримку та допомогу для розвитку громад, допоможе закупити найдорожчу складову проєкту – торгові павільйони, які встановлять у творчій зоні.

– Ми пишаємося ефективною і плідною співпрацею з нашими партнерами із Шумської громади, яка розпочалася ще в серпні 2017 року, – каже експерт із місцевого економічного розвитку Програми USAID DOBRE Віталій Юрків. – Підтримали ініціативи місцевих лідерів і спільно впровадили тут вже 14 розвиткових та інтеграційних проєктів. Серед них – облаштування зали засідань, де проводяться сесії міськради та різноманітні заходи, УЗД-кабінету в місцевій лікарні, дитячого майданчика для дитячого садочку тощо. З радістю продовжуємо розвиток і відновлення місцевої економіки й у новому, вже 15-ому проєкті: допоможемо облаштувати територію з покращеною інфраструктурою для місцевих митців, крафтярів, підприємців і мешканців.

Загальна вартість проєкту складає 1,66 мільйона гривень. Шумська громада взяла на себе планування території та облаштування її тротуарною плиткою, озеленення, встановлення ліхтарів, лавочок, смітників та додаткових елементів для комфортного перебування відвідувачів. За словами Вадима Боярського, проєкт дозволить покращити благоустрій значної ділянки у центрі міста, адже до реконструкції долучиться і власник прилеглої території, який облаштує її в тому ж стилі, що й творчий простір. А загалом ці роботи можуть дати старт наступному важливому для громади проєкту – благоустрою всього міського парку, територія якого починається в цьому місці. Цей напрямок молодь Шумщини на нещодавніх громадських слуханнях визначила як пріоритетний та запропонувала його на розгляд Програмі DOBRE.

Майбутній творчий простір виконуватиме ще одну важливу функцію – підтримуватиме внутрішньо-переміщених осіб, які тимчасово або вже й постійно мешкають у громаді. Тут влаштовуватимуть для постраждалих українців творчі майстер-класи, виставки та інші мистецькі заходи, які допоможуть зняти психологічну напругу та відновити себе через творчість.