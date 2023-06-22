20:43 | 22.06.2023
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22 червня відновлюється робота котелень на вулицях Торговиця та Лозовецька

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Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», 22 червня відновлюється гаряче водопостачання до житлових будинків від котелень за адресами вул. Торговиця, 12 та вул. Лозовецька, 3-А.

Просимо споживачів відповідально поставитися до запуску мереж гарячого водопостачання, зокрема, перевірити чи закриті крани, а також справність мережі у квартирі, щоб уникнути затоплень чи аварійних ситуацій.

Нагадаємо, з травня у Тернополі запровадили графік зупинок котелень на ремонтний період, який триватиме до серпня. 

Окрім зупинок котелень будуть проводитися роботи і на ділянках теплових мереж.

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:

Котельня

Будинки, які обслуговуються даною котельнею

Котельня вул. Торговиця, 12 ЦТП

вул. Князя Василя Костянтина Остpозького, 18, 26, 28, 29, 40, 42, 58, 60, 62

вул. Стpімка, 5, 7

вул. Гуго Колонтая, 2

вул. Андрея Шептицького, 3, 13 (гурт)

вул. Торговиця, 2, 3(гурт), 5(гурт), 26 ,28, 37

вул. Медова, 3

вул. Оболоня, 11, 19, 47

вул. Липова, 2

вул. Софії Стадникової, 1, 17, 20

вул. Василя Юpчака, 2

Котельня, вул. Лозовецька, 3-А

Лозовецька, 3

 

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