22 червня відновлюється робота котелень на вулицях Торговиця та Лозовецька

Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», 22 червня відновлюється гаряче водопостачання до житлових будинків від котелень за адресами вул. Торговиця, 12 та вул. Лозовецька, 3-А.

Просимо споживачів відповідально поставитися до запуску мереж гарячого водопостачання, зокрема, перевірити чи закриті крани, а також справність мережі у квартирі, щоб уникнути затоплень чи аварійних ситуацій.

Нагадаємо, з травня у Тернополі запровадили графік зупинок котелень на ремонтний період, який триватиме до серпня.

Окрім зупинок котелень будуть проводитися роботи і на ділянках теплових мереж.

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні: