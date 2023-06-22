22 червня відновлюється робота котелень на вулицях Торговиця та Лозовецька
Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», 22 червня відновлюється гаряче водопостачання до житлових будинків від котелень за адресами вул. Торговиця, 12 та вул. Лозовецька, 3-А.
Просимо споживачів відповідально поставитися до запуску мереж гарячого водопостачання, зокрема, перевірити чи закриті крани, а також справність мережі у квартирі, щоб уникнути затоплень чи аварійних ситуацій.
Нагадаємо, з травня у Тернополі запровадили графік зупинок котелень на ремонтний період, який триватиме до серпня.
Окрім зупинок котелень будуть проводитися роботи і на ділянках теплових мереж.
Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:
Котельня
Будинки, які обслуговуються даною котельнею
Котельня вул. Торговиця, 12 ЦТП
вул. Князя Василя Костянтина Остpозького, 18, 26, 28, 29, 40, 42, 58, 60, 62
вул. Стpімка, 5, 7
вул. Гуго Колонтая, 2
вул. Андрея Шептицького, 3, 13 (гурт)
вул. Торговиця, 2, 3(гурт), 5(гурт), 26 ,28, 37
вул. Медова, 3
вул. Оболоня, 11, 19, 47
вул. Липова, 2
вул. Софії Стадникової, 1, 17, 20
вул. Василя Юpчака, 2
Котельня, вул. Лозовецька, 3-А
Лозовецька, 3