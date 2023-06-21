За волю України загинув Юрій Машта з Тернопільщини

Знову страшна звістка на Тернопільщині. Про це повідомляють у Борсуківській громаді. На війні за волю України загинув воїн з с. Синівці – Машта Юрій Ростиславович (07.12.1986)

Водій 1 розвідувального відділення розвідувального взводу 2 десантно-штурмового батальйону, який був призваний на військову службу 15.09.2022 року, загинув 18 червня під час виконання бойового завдання, в районі н.п. Новомихайлівка, Донецької області. Приймав безпосередню участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією російської федерації.

У захисника залишилась дружина, син та дочка. Висловлюємо щирі співчуття сімʼї загиблого. Вічна памʼять🕯️