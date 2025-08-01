Петанк, лук і сучасне обладнання: Заліщицький госпіталь презентував новий простір для реабілітації

Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих презентував новий інноваційний простір для реабілітації пацієнтів. Це не просто кілька оновлених кабінетів, а важливий крок у створенні комплексної допомоги для тих, хто цього потребує.

🔹 Що нового з’явилося в госпіталі?

У межах проєкту відкрито чотири спеціалізовані кабінети, які допоможуть пацієнтам з різними проблемами:

Кабінет фізичної реабілітації — для відновлення після травм та операцій.

Кабінет реабілітації тіла — для підтримки м’язового тонусу, координації та рухливості.

Кабінет мультидисциплінарної команди — де працюють фахівці різних профілів для комплексного підходу.

Кабінет інклюзивних технологій — для індивідуального підходу до пацієнтів з інвалідністю.

⚙️ У кабінетах встановлене новітнє реабілітаційне обладнання, яке включає бігові доріжки, тренажери для верхніх і нижніх кінцівок, техніку для зміцнення м’язів. Обладнання було придбано завдяки співпраці з благодійними організаціями та соціально відповідальним бізнесом.

🧠 Реабілітація в госпіталі — це не тільки фізичне відновлення. Це процес повернення до нормального життя після травм, підтримка психологічного стану, допомога в адаптації до нових умов.

🎯 До урочистого відкриття простору приєдналися представники Федерації петанку України, які провели для пацієнтів тренування з петанку та стрільби з лука. Такі заходи допомагають не лише фізично, а й психологічно адаптуватися після травм.

💬 «Це спорт, який об’єднує і допомагає зняти психологічну напругу», — кажуть ветерани.

📖 Заліщицький госпіталь має довгу історію. Заснований ще 1946 року після Другої світової війни, він продовжує виконувати свою важливу місію — допомагати ветеранам і військовим. Щороку тут впроваджують нові підходи до реабілітації, оновлюють технічне оснащення та тренують персонал.

🎶 Під час урочистого відкриття також відбувся концерт заслуженого артиста України Павла Доскоча, приурочений до Дня медичних працівників.

📌 Так, крок за кроком, формується сучасна система реабілітації в області, яка ставить на перше місце людську гідність і професіоналізм у допомозі тим, хто найбільше цього потребує.