Всеукраїнська спецоперація: на Тернопільщині викрили канал збуту переробленої зброї

Поліцейські Чортківського району завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка займалася незаконним обігом вогнепальної зброї та боєприпасів. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Правоохоронці встановили, що організатором незаконного бізнесу був 62-річний житель Одеси. До протиправної діяльності він залучив ще трьох осіб, двоє з яких — мешканці Тернопільської області. Зловмисники налагодили канал збуту переробленої вогнепальної зброї на території регіону.

У ході розслідування працівники кримінальної поліції Тернопільської області спільно зі слідчими задокументували декілька фактів продажу переобладнаних пістолетів, які вже були придатні для стрільби бойовими набоями.

Кримінальне провадження розслідували в межах всеукраїнської спецоперації. Процесуальне керівництво здійснювала Чортківська окружна прокуратура.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України. Згідно із законодавством, учасникам групи загрожує до 10 років позбавлення волі.