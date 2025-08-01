Жовті пакети для вторсировини: важливе повідомлення для мешканців Теребовлі та Кровинки

Теребовлянська міська рада звертається до мешканців приватного сектору м. Теребовля та с. Кровинка з важливим повідомленням щодо вивезення твердих побутових відходів.

У ваших сміттєвих баках були знайдені жовті поліетиленові пакети об’ємом 120 літрів. Ці пакети призначені для збирання вторинної сировини, тому вивіз жовтих пакетів буде здійснюватися окремо від звичайного сміття.

📅 9 серпня, з 8:00 год., відбудеться другий вивіз наповнених жовтих пакетів за тим самим маршрутом, яким проходить звичайний вивіз сміття. Наголошуємо, що жовті пакети не можна викидати у баки зі змішаними відходами, вони призначені виключно для сортування сміття.

🔁 Після вивозу сміття працівники ПП «Катруб» залишатимуть порожні жовті пакети для наступного заповнення.

У майбутньому буде введено постійний графік вивозу жовтих пакетів. Інформація буде надана додатково.

Що можна викидати в жовті пакети:

Пластик і скло : пластикові та скляні пляшки, банки, ПЕТ-пляшки, пакувальна плівка, упаковки з-під побутової хімії, полістирол.

Упаковка : Tetra Pak, металеві бляшанки, одноразовий посуд, пластиковий лом.

Папір і картон : звичайний і ламінований папір, картон, яєчні лотки.

Інші матеріали: гумові вироби, текстиль, склобій, старий одяг, консервні бляшанки.