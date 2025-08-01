Жовті пакети для вторсировини: важливе повідомлення для мешканців Теребовлі та Кровинки
Теребовлянська міська рада звертається до мешканців приватного сектору м. Теребовля та с. Кровинка з важливим повідомленням щодо вивезення твердих побутових відходів.
У ваших сміттєвих баках були знайдені жовті поліетиленові пакети об’ємом 120 літрів. Ці пакети призначені для збирання вторинної сировини, тому вивіз жовтих пакетів буде здійснюватися окремо від звичайного сміття.
📅 9 серпня, з 8:00 год., відбудеться другий вивіз наповнених жовтих пакетів за тим самим маршрутом, яким проходить звичайний вивіз сміття. Наголошуємо, що жовті пакети не можна викидати у баки зі змішаними відходами, вони призначені виключно для сортування сміття.
🔁 Після вивозу сміття працівники ПП «Катруб» залишатимуть порожні жовті пакети для наступного заповнення.
У майбутньому буде введено постійний графік вивозу жовтих пакетів. Інформація буде надана додатково.
Що можна викидати в жовті пакети:
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Пластик і скло: пластикові та скляні пляшки, банки, ПЕТ-пляшки, пакувальна плівка, упаковки з-під побутової хімії, полістирол.
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Упаковка: Tetra Pak, металеві бляшанки, одноразовий посуд, пластиковий лом.
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Папір і картон: звичайний і ламінований папір, картон, яєчні лотки.
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Інші матеріали: гумові вироби, текстиль, склобій, старий одяг, консервні бляшанки.