Під колесами автомобіля на Тернопільщині опинився перехожий

Дорожньо – транспортна пригода з потерпілим трапилась на автодорозі «Кременець-Дубно», в с. Білокирниця, Кременецького району, 31 травня.

При виїзді слідчо – оперативної групи стало відомо, що 34-річний житель м. Тернополя, керуючи автомобілем «RENAULT DUSTER», в с. Білокирниця, допустив наїзд на пішохода –жителя м. Кременець.

18-річного студента Кременецького лісотехнічного коледжу з відкритим переломом нижньої третини обох кісток лівої гомілки, забійною раною лівого коліна, бригадою швидкої медичної допомоги доставлено та госпіталізовано в травматологічне відділення Кременецької лікарні, та цього ж дня направлено до Тернопільської обласної лікарні.

Всі обставини та причини аварії з’ясовує слідство. В учасників дорожньо-транспортної пригоди відібрано забір крові на вміст алкоголю. Автомобіль поміщено на спеціальний майданчик Кременецького відділу поліції.