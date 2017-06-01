Незабаром громадський сектор Тернополя покаже владі правильні стратегії дій, а громаді важелі впливу

31 травня відбулися перші збори робочих груп різних напрямків роботи Коаліції ГО “Тернопільський центр реформ” – Містобудування та земельні відносини, антикорупційна діяльність, розвиток та підтримка підприємництва, молодіжна політика.

Учасники робочих груп визначились з координуючими ГО, сформували подальший формат роботи та основні завдання, які стоятимуть перед Коаліцією.

Найближчими днями також відбудуться збори й решти напрямків – реформа правозахисної системи, медіа реформа, реформа культури, соціальний напрямок.

Нагадаємо, що напрацювання кожного напрямку роботи Коаліції нестиме основу для створення Дорожньої карти реформ Тернополя.

Нагадаємо, нещодавно тридцять громадських організацій утворило коаліцію. Молодіжна політика, правоохоронні органи, права людини, антикорупція, культура та мистецтво – це ще не весь перелік напрямів, за якими активні жителі міста готові реформувати Тернопіль.