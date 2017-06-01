Іменем інквізиції або як міський голова Тернополя шукає корупціонера

Заступник міського голови Тернополя Іван Хімейчук звернувся до поліції перевірити діяльність Івана Сороколіта на посаді директора Комунального підприємства ТМР «Тернопіль Інтеравіа». Сам заступник є причетним до порушень тендерних закупівель.

Іван Сороколіт – опозиційний Сергію Надалу депутат Тернопільської міської ради. Він виключений з лав партії ВО «Свобода» у квітні цього року начебто за порушення програмових засад партії. Відтоді «свободівці» не допускають його до засідань сесії, хоч той залишається чинним депутатом.

У заяві Івана Хімейчука (теж «свободівця) йде мова про те, що в 2013-му 2014-му і 2015-му роках КП «Тернопіль Інтеравіа» завдано фінансових збитків на загальну суму близько 290 тис. грн. Цікавим є той факт, що опис завданих збитків відображено в «Довідці» про перевірку цього КП, яка датована 25.02.2016 р. і зберігалася в шухлядах відділу внутрішнього контролю ТМР.

Таким чином, понад рік в мерії цій «довідці» не давали руху, аж поки не настала політична криза.

Мотиви заяви очевидні. Сергій Надал втратив контроль над депутатським корпусом ради. Сесію вже двічі не вдалось зібрати, двічі мер своїми розпорядженнями її переносив. Іван Сороколіт, якого на сесію приходить підтримати до двох сотень тернополян, став «єретиком» в очах «свободівської інквізиції».

Розпорядження про перенесення сесії частина депутатів вважає незаконними. Ігор Турський, який поруч з Іваном Сороколітом теж був виключений у квітні з лав «Свободи», оскаржує останнє розпорядження в суді.

Блокування «свободівцями» дверей міськради не знаходить підтримки і розуміння серед мешканців міста. Партія, відстоюючи свої інтереси та інтереси Сергія Надала, змушена звозити з інших міст до сотні молодиків для того, щоб перешкодити ввійти на сесію лише трьом міським депутатам.

Громадський сектор Тернополя став на захист Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького. Журналістське звернення зупинити поширення представниками міського голови темників серед медіа підтримало понад 50-ти учасників громадських організацій, десяток тернопільських ЗМІ. https://poglyad.te.ua/podii/vidkryte-zvernennya-do-miskogo-golovy-ternopolya-deputativ-ternopilskoyi-miskoyi-rady-zhurnalistiv-i-ternopolyan.html

Тернопільська «Свобода» 25-го травня розпочала народну ініціативу по відкликанню мандатів своїх колишніх трьох однопартійців. Мережа центрів громадського контролю «ДІЙ!» назвала створення «Свободою» ініціативної групи по відкликанню депутатів «таємними зборами», де присутніх вводили в оману.

– Навіть бюлетень підписали наступним чином: “Збори виборців по відкликанню місцевої ради за народною ініціативою”. Схоже, що напис друкували поспіхом, бо громадяни явно не збирались позбавляти мандатів абсолютно усіх депутатів ТМР, – Василь Томчишин, координатор Центру громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.

Посилання: https://act.org.ua/events/129/u_ternopoli_vyrishyly_nezakonno_vidklykaty_deputativ

Щодо заяви в поліцію Івана Хімейчука соцмережею в опонентів міського голови теж пішла хвиля обурення.

– Свіжа “інновація” – це заява в поліцію про те, що нарешті на 7-му році управління міський голова найшов в стінах міської ради корупціонера. Ним, на думку міського голови, є я. Робить він це не своїми руками, а руками свого заступника Івана Хімейчука. А також руками Петра Гукалюка (колишній начальник міської міліції, котрий не пройшов переатестацію поліції і був прилаштований Сергієм Надалом на посаду начальника спеціально створеного відділу “взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи”), котрий таємно готував звернення – прокоментував заяву Іван Сороколіт на своїй сторінці у Фейсбуці.

Журналіст газети «Номер один» Тетяна Колеснік підкреслила в своєму дописі, що Іван Хімейчук закриває очі на діяльність інших комунальних підприємств, які фігурують в кримінальних провадженнях поліції та в судових кримінальних справах з порушеннями земельного законодавства. Як доказ, вона викладала в мережу Фейсбук скріншоти з Реєстру судових рішень. Зокрема мова йде про КП “Підприємство матеріально-технічного забезпечення”, КП “Масив”, КП “Тернопільбудінвестзамовник”, та КЖЕМ “Сонячне”.

– Мушу Вас, п.Хімейчук, також і застерегти. Більшість тих фірм, яким КП надавали земельні ділянки в рамках інвестиційних угод, належать Юрію Пилипчуку – однокласнику Сергія Надала. Та це, швидше за все, неймовірний збіг! Хай він Вас не лякає та не зупиняє на шляху до встановлення справедливості і викриття корупціонерів! – пише з сарказмом Тетяна Колеснік.

Самого Івана Хімейчука активісти Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем» вважають причетним до порушення в сфері державних закупівель у 2016 році.

Перше порушення, зафіксовану активістами руху «Під контролем», де фігурує заступник міського голови Тернополя Іван Хімейчук, дата завершення аукціону 08.04.2016 р.

Посилання: http://control.net.ua/keysi/himeychuk-ivan-sergiyovich/

– Іваном Хімейчуком від імені Тернопільської міської ради не правомірно уклав договір на суму 44091 грн. Під час проведення Тернопільською міською радою закупівлі в системі ProZorro проектора та інтерактивної дошки замовником в оголошенні визначались конкретні товари: проектор Smart Projector uf 70 та інтерактивна дошка XIAMEN RE80A. Єдиним учасником, що подав пропозицію, яка відповідала умовам, було ПП «Апрєль». Натомість замовником неправомірно було визначено переможцем ТОВ «Інтер Системс», що пропонувало інші проектор та інтерактивну дошку, які не можуть вважатися навіть аналогами предмету закупівлі.

Друге порушення, де за даними руху «Підконтролем» ймовірно причетний Іван Хімейчук. Дата завершення аукціону 24.05.2016 р.

Посилання: http://control.net.ua/keysi/himeychuk-ivan-sergiyovich-2/

– Під час проведення Тернопільською міською радою закупівлі в системі ProZorro протигазів, замовником неправомірно було дискваліфіковано дешевшу пропозицію ТзОВ «ТАЛАН-ПРОМ» через начебто неподаний лист. Учасник поскаржився комісії з розгляду скарг щодо неправомірного відхилення його пропозиції. Комісія підтвердила неправомірність відхилення та рекомендувала замовнику скасувати рішення про відхилення та укласти договір з даним учасником; однак замовник – Тернопільська міська рада рекомендацію комісії не виконала.



Вочевидь, це далеко не останні методи полювання за опонентами міського голови. І полюватимуть за опонентами фігуранти різного виду розслідувань. Як відомо, в березні цього року поліція в міській раді проводила обшуки. З офіційного повідомлення департаменту комунікації Національної поліції України від 17.03.2017 р.:

– Правоохоронці виявили, що службові особи Тернопільської міської ради та підконтрольні їм службовці комунальних підприємств порушили вимоги законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та Земельного кодексу України.



Крім того, Сергій Надал після останньої невдалої спроби зібрати сесію заявив, що, як варіант, розвитку ситуації в місті можуть бути позачергові вибори депутатів до міської ради.

2 червня в п’ятницю буде нова спроба зійтись в сесійному залі мерії. Іван Сороколіт вважає, що міський голова готує нові провокації та політичні ігрища. Про це він сьогодні повідомив через Фейсбук. А значить, далі буде…

Назарій Наджога, спеціально для інтернет-видання «Погляд»