Как правильно измерить окно для установки жалюзи

К сожалению, ошибки при замере жалюзи во время заказа на Alser.ua (сайт производителя штор, ролетов, жалюзи и много другого) – совсем не редкость. Это объяснимо. Человек, не сталкивающийся с подобного рода производством, понятия не имеет, какие нюансы следует во время этой процедуры учесть.

Как проводят измерение окна для жалюзи

Прежде чем начать замер окна под жалюзи, учтите следующие рекомендации:

Любой показатель указывайте с точностью до мм.

Размер даже с минимальным отклонением может привести к перекосам, к сложностям при монтаже и пр.

Рулетку оптимально для замеров брать стальную. Тканевый см или «лента» из полиэстера могут «исказить» сведения. И лучше будет перемерять все размеры жалюзи для окна неоднократно и в разных точках, чтобы наверняка исключить вероятность неточности. Перед тем, как уже точно заказать жалюзи на окна от Alser.ua, проверьте правильность указания замеренных параметров. Сначала указывается ширина, далее уже высота.

Перед заказом систем с ламелями, расположенными горизонтально важны высота и ширина проемов. При этом к высоте нужно добавить +5 (можно чуть больше) см, к ширине – +1 (можно чуть больше) см.

Какие предусмотрены типы крепления оконных жалюзи

Конечно, параллельно с изучением информации, как подобрать жалюзи размер, нужно выяснять и как было бы лучше, чтобы в конкретном случае они крепились.

Например, вертикальные ценят за необычный дизайн, а также минимальное скопление на поверхности пыли.

Крепится они могут:

на сам проем, то есть, к стене или потолку. При замере к полученной ширине нужно добавить +10 см с каждой из сторон, т.е. +20. При этом, если выступ крупный, понадобится еще позаботиться про увеличенные кронштейны;

в проем. Это будет чуть дешевле, но важно учесть, чтобы окна были достаточно ровные. Высоту при этом нужно «уменьшить» на 2 см, а от замера ширины отминусовать 1см.

Никакие особые инструменты для измерения окон не потребуются. Достаточно сантиметра или рулетки.

Если жалюзи рулонные (могут называться шторами рулонными), тоже замеры вполне возможно сделать самостоятельно.

Просто учтите, что если монтаж их будет осуществлен внахлест, по высоте нужно сделать +20 см, по ширине – +10.

Если установлены они будут в сам проем, размеры должны соответствовать ему по габаритам.

При выборе популярного варианта «день-ночь» замеряется полностью высота и ширина, а на самой планке для монтажа надо сверху над штапиком предусмотреть еще 14-15 мм.

При снятии замера на москитку нужно получить расстояние снаружи окна, ориентируясь на резинку и по высоте, и по ширине.

Много есть нюансов в плане замеров, но даже при кратком ознакомлении с приведенными рекомендациями становится понятно, почему жалюзи лучше делать именно на заказ. Готовые в магазинах модели могут быть стандартными, но они очень редко соответствуют параметрам оконных проемов, поэтому и нет спроса на них. Все стараются сделать себе индивидуальный, а потому и идеальный вариант.

Выбирайте из примеров каталога сайта, уточняйте у консультантов имеющиеся вопросы, делайте долгожданный для себя заказ и совсем скоро уже будете наслаждаться итоговым результатом!

Только не тропитесь в плане снятия замеров. Делайте все по приведенным рекомендациям и лучше перепроверяйте полученные цифры. Жалюзи такого качества служат долго, важно, чтобы не было дисбаланса при монтаже.

Относительно сроков, по поводу доставки и пр. информации необходимые сведения изложены на страницах Alser.ua, но напоминаем, предусмотрена и поддержка с консультациями.

Приятного заказа!