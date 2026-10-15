Під час російської атаки на Луцьк загинула жителька Тернопільщини

Під час російської атаки на Луцьк загинула Надія Кривальчук — жителька села Петриків Тернопільської області. Про смерть землячки повідомила Інна Бараневич у місцевій Facebook-групі «Село Петриків — проблеми і радості».

14 жовтня Росія атакувала Луцьк реактивним дроном. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура, зокрема склад європейських товарів «ЄвроГурт».

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пошуково-рятувальні роботи на місці удару завершили. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 13 постраждали, серед них — дитина. Одна людина перебувала в критичному стані.

«Немає таких слів, які здатні втамувати цей біль. Немає таких сліз, якими можна виплакати це горе…» — написала Інна Бараневич, висловивши співчуття рідним і близьким загиблих.

Вічна пам’ять загиблим.