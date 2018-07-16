Перша масонська ложа в Україні була на Тернопільщині

Нині часто можна почути думку, що світом керує таємний уряд. Одні називають їх масонами, інші – кагалом. Щодо нашого краю тут варто відзначити різницю, яка була між масонами та кагалом.

Масонство прийшло в Україну кількома шляхами: безпосередньо з Західної Європи, через Польщу (1733) та з Росії, коли царським намісником Лівобережжя був фельдмаршал Я. Кейт, який виконував обов’язки Великого майстра російських лож. Впливи масонства посилилися за часів гетьманування К. Розумовського – члена варшавської ложі “Трьох братів”. У другій половині 18 – на початку 19 ст. до масонів належали українські старшинсько-шляхетські роди: Капністи, Кочубеї, Кулябки, Мартоси, Родзянки, Скоропадські, Тарновські, а також І. Котляревський та ін. Осередком масонства на Україні був Київ, де у 1784 виникли масонські ложі.

Проте, варто зазначити, що перша масонська ложа в Україні з’явилася на Тернопільщині. Ще у 1742 р. у містечку Вишнівець першу на західноукраїнських землях масонську ложу заснував Ян Кароль Мнішек, до якої належали польські шляхтичі Мнішеки, Потоцькі, Огінські та Вільєгорські. Можна лише уявити картину, коли після обряду посвячення кандидату в масони знімали пов’язку з очей, говорячи при цьому, що він «пройшов випробування і гідний Світла», а він – у Дзеркальній залі Вишнівецького палацу, у дзеркалах довгі тіні, які падали зі світла десятків свічок, що розганяють морок ночі. Відчуття і враження були неймовірні та залишалися на все життя. Апогей діяльності цієї ложі припадає на період перебування на польському престолі А. Понятовського, коли майже всі придворні чиновники і відомі державні діячі були членами масонських лож. Згодом масонство поширилося на Заліщики, які тоді належали королівській родині Понятовських. Тут з ініціативи Великого магістра ложі «Трьох білих орлів», схибленого на кабалістиці, Й. Клеменса у 1777–1778 рр. виникла ложа «Золотого мистецтва», яка отримала патент з Відня. До ложі «Золотого мистецтва» у Заліщиках належали переважно представники австрійської адміністрації.

Варто зауважити, що член ложі «Трьох білих орлів» Міколай Потоцький відзначався значною благодійною діяльністю, він жертвував величезні кошти на розбудову культових споруд різних конфесій. Справою життя М. Потоцького була розбудова архітектурного ансамблю – церкви і монастиря для українського духовенства у Почаєві.

Варто зауважити, що у другій половині 1770-х масонська ложа діяла також і в Мельниці-Подільській, до неї належав Корбецький. У 2001 р. на Тернопільщині в околицях смт Мельниця-Подільська місцеві хлопці випадково знайшли у лісі печеру. Вхід до неї закривали помащені глиною дверцята з якимись знаками, а всередині було… 28 людських черепів, акуратно розкладених на кам’яних лавках уздовж тунелю. На стінах підземної зали повидряпувані дивної форми хрести, один кінець яких розходиться у вигляді пташиної лапки, автограф у стилі шрифтів 18 століття «Korbecki» «1777».

Нетривалий час у містечках Підволочиськ та Скалат також діяли масонські структури, які організував у 1770-х рр. граф Август Мошинський. З його іменем також пов’язують заснування масонської ложі у Микулинцях.

У березні 1784 граф І. Потоцький провів реформу польських масонів, об’єднавши 13 лож у «Польський Великий Схід». У волинській частині Тернопільщини функціонував «Дубенський Схід цілковитої таємниці», до якого належали масони з Вишнівця, Кременця та Шумська. У Дубенській масонській ложі помітну роль відіграв шляхтич Дзялинський зі Шумська, який став співорганізатором повстання Т. Костюшка на Волині.

Також з Потоцькими пов’язують виникнення масонської ложі у Монастириську, відомо, що Станіслав Потоцький був членом ложі «Святиня мудрості». Згодом у Польщі, а пізніше в Австрії та Росії масонські ложі були забороненими.

Проте, незважаючи на переслідування, масонські ложі існували у Росії до 1917 року, коли відбувся єврейський жовтневий переворот і ложі замінив кагал, а на українських землях, які належали до Польщі, – до 1939 р. За винятком періоду Галревкому – Галицької Соціалістичної Радянської Республіки з центром в Тернополі. Як тоді згадував отаман УГА, уродженець с. Струсів Никифор Гірняк: «Оком і вухом» Галревкому була надзвичайна комісія для боротьби з контрреволюцією й спекуляцією, на зразок московської ЧК. Вона зайняла будинок тернопільського суду, при якому була тюрма. Над вхідними дверима висіла велика таблиця, пофарбована червоним, а при написі на ній були намальовані око (всевидяче – авт.) й вухо, як символ того, що НК все бачить і чує. Все це робило гнітюче враження, і люди обминали цю будівлю з почуттям страху». Практично усі більшовицькі концтабори очолювали євреї. Влада кагалу в СРСР у 1920-х–1930-х роках була абсолютною.

Цілком ймовірно, що масонські ложі існували в інших містах та містечках Тернопільщини, зокрема Бережанах, адже польський військовий політичний діяч, почесний громадянин Тернополя Едвард Ридз-Смігли також належав до масонів.

Кагал, кегіла – єврейська громада (община), орган її самоуправління та контактів із владою. Дослідник М. Герасименко вважав, що у Галичині у 1773 р. проживало 151 300 євреїв, себто 41 400 родин, об’єднаних у 257 кагалів.

У 1773 р. Галичина була поділена на 6 округів. У кожному з них євреї підпорядковувалися створеній австрійською владою так званій “Єврейській ординації”, яка складалася з представників усіх кагалів і старшин, керував нею головний рабин.

У Тернополі на вул. Міцкевича був будинок з коло­нами, збудований наприкінці 30-х років 19 ст. Вілла, вигляд якої зберегла ста­ровинна світлина, належала відомому тернопільському лікарю-хірургу Ізидору Лейблінгеру. У період міжвоєнної Поль­щі тут діяла єврейська громада, так званий кагал. У 60-х роках 20 ст. будинок кагалу знес­ли, і на цьому місці виросла будівля сучасної телерадіокомпанії.

Символічно, що нині провідні засоби масової інформації в Україні належать євреям, або ж за деякими твердженнями – кагалу.

Варто зазначити, що до масонських лож належали Михайло Грушевський і Симон Петлюра, проте у боротьбі за українську державність їм це не допомогло, бо масонські ложі у Польщі були набагато впливовіші у світі, а британський і американський кагали, знищуючи Російську імперію, дали добро Леніну (Бланку) та Троцькому (Лейбі Бронштейну) на створення СРСР.

Вже пізніше вплив кагалу на СРСР зменшився. У післявоєнний період у Радянському Союзі створили ядерну зброю, успішними були космічні проекти, успіхи у промисловості – все це зробило Радянський Союз самодостатньою країною. Але масонам не потрібна була успішна держава, тому вони досить швидко знайшли «міченого» Михайла Горбачова, який згодом поповнив їхні ряди і все зробив для розвалу СРСР. Єльцин, який також був масоном, мав завершити розпад Росії, але тут знову кагал злякався, а що буде з ядерною зброєю?

Тому твердження, що усіма процесами на землі керує світовий уряд, мають право на існування.

Підготував Віктор КУЛИК

Свобода