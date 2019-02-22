Польська бурса імені Якубовича в Бережанах

Бурса була заснована у 1869 році завдяки щедрості Юзефа Якубовича (власника села Kurzan, маршала Повітової ради), була початково розрахована на скромну кількість учнів, але згодом перетворилася на красиву будівлю з мансардою, з двома бічними крилами і вміщувала 70-80 учнів.

Важко казати про долю закладу, достатньо зазначити що будівля перейшла через бідність та нещастя батьківщини, аж до останніх моментів – роки Першої Світової Війни.

Завдяки енергії колективу факультету та доброзичливості Якоба Потоцького, заклад був запущений знову у 1918 році, а в 1926 році, після пожежної катастрофи, був перебудований і розширений та оснащений сучасним гігієнічним обладнанням.

На чолі відділу бурси, був директор Рейтер Едвард і Лімановський Броніслав як віце-президент.

Викладачі: староста Кочинський Войцех; професор Альберек Антоні; професор Ковальскі Павло; доктор Мостови Єжи; доктор Вікторчук Олександр; Вітольд Павло – нотаріус; Савашкевич Адам – нотаріус; а також, професори Марцинкевич Юзеф та Шиманскі Владислав.

Будівля не збереглась цілою до 60-х років – причина невідома, можливо, більша частина будинку була зруйнована ще в роки Другої світової війни. Збереглось лише праве крило будівлі (розширене після 1926 р.). Його ж можна побачити на території діючого Бережанського АТК (що по вул. Тернопільській).

Минуле Бережан

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