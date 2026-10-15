У музеях Кременця реставратори з Києва та Харкова врятували експонати, які були в аварійному стані

Упродовж майже двох тижнів науковці та художники-реставратори Національного науково-дослідного реставраційного центру України працювали в музеях Кременця на Тернопільщині. Фахівці обстежували, консервували та реставрували музейні предмети, частина з яких перебувала в аварійному стані.

Про це повідомили в Національному науково-дослідному реставраційному центрі України.

До Кременця приїхали фахівці з Києва та Харкова. Вони працювали з музейними предметами різних груп зберігання: графікою, керамікою, склом, металом, живописом, тканинами та етнографічними виробами з дерева.

Реставратори провели комплексне обстеження експонатів, виконали консерваційно-реставраційні роботи та стабілізували стан предметів, які потребували фахового втручання.

Виїзд організували за підтримки Представництва UNESCO в Україні. Транспортні потреби фахівців допомогла забезпечити компанія Uber Technologies, Inc.

Поїздка до Кременця стала однією з кількох тривалих експедицій, які Реставраційний центр планує провести до кінця року.

У центрі зазначають, що робота безпосередньо в музеях дає змогу проводити ґрунтовні дослідження та складні реставраційні заходи без перевезення експонатів. Це дозволяє уникнути додаткових ризиків для музейних предметів, особливо в умовах війни.