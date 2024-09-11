Зниклу дитину з Тернополя знайшли аж у Запоріжжі

Нагадаємо, дівчина 9 вересня близько 12 години вийшла з Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей і назад не повернулася.

На місце події одразу виїхали правоохоронці та розпочали пошукові заходи. Завдяки спільним зусиллям поліцейських, неповнолітню було розшукано. Як з’ясувалося, дівчина перебувала у Запоріжжі. З нею все добре, жодних протиправних дій вчинено не було.