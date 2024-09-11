Зниклу дитину з Тернополя знайшли аж у Запоріжжі
Співробітники ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції спільно з поліцейськими Запоріжжя розшукали 15-річну Конрат Марію В’ячеславівну.
Нагадаємо, дівчина 9 вересня близько 12 години вийшла з Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей і назад не повернулася.
На місце події одразу виїхали правоохоронці та розпочали пошукові заходи. Завдяки спільним зусиллям поліцейських, неповнолітню було розшукано. Як з’ясувалося, дівчина перебувала у Запоріжжі. З нею все добре, жодних протиправних дій вчинено не було.
Наразі працівники ювенальної поліції встановлюють всі обставини події.
Дякуємо всім небайдужим, хто долучився до пошуку дитини!