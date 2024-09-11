На Тернопільщині рятувальники знайшли зниклого чоловіка

10 вересня до оперативно-диспетчерської служби від працівників поліції надійшло повідомлення про те, що зник 73-річний житель села Загороддя Вишнівецької ТГ Кременецького району. Як з’ясувалося, чоловік вийшов з дому близько 17:00 та не повернувся. За словами очевидців, зниклого бачили біля місцевого ставу.

До пошуків чоловіка залучили 23 рятувальника, у тому числі групу водолазно-рятувальних робіт та кінологічне відділення, та 7 одиниць техніки.

11 вересня пошукові роботи було завершено. На щастя, чоловіка виявили живим в одному з домогосподарств у с. Загороддя Кременецького району. Бійці ДСНС надали потерпілому долікарську допомогу та передали до рук медиків.