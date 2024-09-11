Тернопільська область: протягом доби рятувальники 31 раз залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій

Протягом доби бійці ДСНС ліквідували 21 пожежу, з них 17 – сухої трави. Також ліквідовано пожежу господарської будівлі у селі Темногайці Великодедеркальської ТГ, пожежу закинутої житлової будівлі у селі Млинівці Зборівської ТГ, пожежу господарської будівлі у с. Лідихів Почаївської ТГ, пожежу дерев’яної господарської будівлі с. Кімната Кременецької ТГ. Завдяки зусиллям рятувальників від полум’я врятовано 7 будівель та недопущено перекидання полум’я на лісовий масив, площею 5 га.

Також рятувальники 8 разів залучались до вилучення гнізд небезпечних комах та брали участь у ліквідації наслідків ДТП, що виникли у с. Смиківці Великобірківської ТГ та у с. Дзвиняч Заліщицької ТГ.