Пройдисвіти під різними приводами виманюють гроші у жителів Тернопільщини

Правоохоронці неодноразово розповідали жителям Тернопільщини про різні шахрайські схеми: це можуть бути як банківські, телефонні чи Інтернет-афери. Ще одним популярним способом шахрайського заробітку – виманювання коштів у людей, які загубили свої речі.

Від такого роду злочину потерпів й житель Збаразького району. Чоловік загубив техпаспорт на іномарку. На одному із сайтів оголошень він розмістив публікацію про втрачене та попросив повернути за винагороду. Цим й скористався аферист. Невідомий телефонував до чоловіка та повідомив, що знайшов документ. Він попросив переказати 1000 гривень на мобільний телефон додзвонювача. Однак як тільки потерпілий здійснив переказав, аферист вимкнув телефон.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до статті 190 ККУ.

Правоохоронці розповідають, що пройдисвіти обіцяють повернути за винагороду втрачені документи та майно, потерпілі надсилають кошти, однак, загубленого так і не отримують.

Найкраще домовлятися про зустріч й передавати кошти лише після того, як вам повернуть втрачене, – про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.