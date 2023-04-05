Міністр юстиції блокує перехід Тернопільських релігійних громад з УПЦ МП до ПЦУ
40 громад Тернопільщини перейшли до парафій Православної церкви України, але державний реєстратор не може узаконити їх переходу. Це є нонсенс для нашої області! Про це пише газета «Свобода».
Тернопільська обласна рада одна із перших піднімала питання щодо реєстрації, однак процес блокується на рівні Міністерств – юстиції та культури.
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Вочевидь їх очільники явно слугують московському патріархату та структурам ФСБ. Обласна рада вимагає негайних рішучих дій!
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Які подальші кроки Тернопільської обласної ради?
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- Депутати Тернопільської обласної ради звернулися до міністра культури Олександра Ткаченка з вимогою розірвання угоди з представниками московського патріархату щодо користування Лаврою. Міністерство культури України є власником комплексу споруд і лише воно може припинити оренду.
- Робоча група, створена на розпорядження Михайла Головка при Тернопільській обласній раді, виявила грубі порушення законодавства щодо незаконного використання землі під Почаївської Лаврою та ряд зловживань тимчасовими утримувачами споруд, тому підготувала ще цілий ряд звернень до органів державної влади.
- Також на засіданні сесії Тернопільської обласної ради депутати звернулися до голів громад з вимогами розірвати угоди на користування земельними ділянками з представниками московського патріархату.