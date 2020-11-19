Якою буде погода наступного тижня на Тернопільщині

Середина листопада постукала кожному у віконце. Перші морози були нічні і більшість їх не відчули, однак цього тижня погода зміниться і на термометрі ми частіше будемо бачити позначку плюс.

За даними Тернопільського обласного центру із гідрометеорології, 18 листопада буде хмарно, без опадів. Температура повітря сягне позначки +6 градусів удень та +3 – уночі. У четвер, 19 листопада, опадів також не передбачається. Температура повітря буде +6 градусів удень та до +4 – вночі. На зміну ранковій хмарності прийде сонечко, котре тішитиме нас у другій половині дня. У п’ятницю, 20 листопада, очікуємо хмарну погоду з проясненням, опадів не передбачається. Температура повітря денна буде до +5 градусів, нічна – +2. У суботу, 21 листопада, весь день погода буде хмарною, але опадів не очікуємо. Температура повітря вдень становитиме +5 градусів, вночі – +2. 21 листопада відзначається Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних. Михайлів день вважається рубіжною датою – з цього дня “зима встає на ноги”. У народі помітили, якщо цього дня з’являвся іній, то чекали великого снігу, якщо день починався туманом – на відлигу, а ясна погода – до майбутньої морозної зими.

У неділю, 22 листопада, вночі очікуємо близько нуля, а ось вдень – до +5 градусів. Цього дня опадів не буде. У понеділок та вівторок (23-24 листопада) погода буде стабільно похмурою. Опадів не передбачається. Лише на Кременеччині варто очікувати невеликого дощу у вівторок в другій половині дня. Температура повітря становитиме +5 градусів удень та +2 – уночі.



