У теперішньому приміщенні Чортківської районної бібліотеки під час війни розміщувалася німецька поліція

За часів німецької окупації у теперішньому приміщенні районної бібліотеки на вул. Зеленій розміщувалася таємна німецька поліція. Начальника цієї поліції, поляка за національністю, хтось вбив. На знак помсти місцевим жителям за таке вбивство, з чортківської тюрми привели групу в’язнів і розстріляли під стіною тодішньої кузні, а тепер автогаражу на вулиці Пітушевського біля будинку №3.

З метою засвідчення цієї трагічної події було б справедливо на місці розстрілу цих в’язнів встановити меморіальну таблицю. Знаю, що там загинув мій земляк із с. Палашівка Василь Дубчак. Скільки було страчено людей, достеменно не відомо – дехто розказує, що 5 осіб. Я, у ті часи гімназист 1-го класу Чортківської гімназії, пригадую, що на дошці біля поліції було оголошення про розстріл 12 в’язнів.

Якщо комусь щось відомо про цей розстріл, просимо відгукнутись.

Світлої пам’яті Мартин Чекалюк.

2014 рік

Джерело: Золота пектораль