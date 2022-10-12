Притула надіслав Ілону Маску підручник з історії України

Шоумен Сергій Притула, як і обіцяв, придбав та надіслав Ілону Маску підручник з історії України.

Волонтер придбав для винахідника книгу історика та автора Романа Піняжка, яка перекладена англійською мовою.

“Книга з історії України Романа Піняжка вже в дорозі до Ілона Маска. Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців!” – написав у своєму Twitter шоумен.

Загалом, решту зібраних коштів, що залишилися зі збору на підручник для Ілона Маска, а це понад 63 тис. доларів, Притула витратить на ЗСУ. Так, волонтер придбає для українських захисників рації Motorola R7.

Нагадаємо, на початку жовтня американський винахідник Ілон Маск обурив суспільство скандальними заявами щодо України. Маск запропонував “повторне голосування” на незаконно захоплених Росією українських територіях, а також він заявив, що Крим має належати РФ. Після цього Сергій Притула запропонував українцям купити підручник з історії для винахідника.