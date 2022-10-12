Причиною вибуху на Кримському мосту була не вантажівка – InformNapalm

Причиною вибуху на Кримському мостубула не вантажівка, вона просто потрапила під засвіт.

Про це йдеться у матеріалах міжнародної розвідувальної волонтерської спільноти InformNapalm у Тelegram.

«Знаєте, чому на рентгені не видно вибухівки? Бо її й не було у вантажівці. Версію про вибух вантажівки цілеспрямовано розганяє саме ФСБ, щоби випадково не вийшли на них самих», – вважають у співтоваристві.

У InformNapalm зазначають, що на розкадруванні вибуху на Кримському мосту видно, що не вантажівка стала його причиною – вона просто потрапила під засвіт.

Знаєте чому на рентгені не видно вибухівки? Бо її і не було в вантажівці. Версію про вибух вантажівки цілеспрямовано розганяє саме ФСБ, щоб випадково не вийшли на них самих. Бо на розкадровці видно, що не вантажівка стала причиною вибуху, а просто потрапила під засвіт вибуху. Також версія із вантажівкою не пояснює чому відірвались 2 автодорожні прольоти мосту в різних місцях.

Також у спільноті додали, що версія із вантажівкою не пояснює, чому відірвалися два автодорожні прольоти мосту в різних місцях.