Міська рада прозріла і знесла кіоски, які стояли роками

Сьогодні 12 жовтня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради частково, з технічних причин, демонтовано тимчасову споруду шляхом розбирання на вул. Мирона Тарнавського поруч з будинком на вул. Василя Симоненка, 2-А.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Демонтовані частини тимчасової споруди знаходяться на зберіганні на території, яка охороняється за адресою вул. Лесі Українки, 5-А в місті Тернополі.