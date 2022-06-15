Ракетний удар по Тернопільщині: близько 400 сімей звернулись за відшкодуванням збитків

Відомо, що через ракетну атаку окупантів 37 будівель не придатні для проживання. Наразі людей відселили, вони перебувають у родичів, або ж в гуртожитках.

Про це під час брифінгу розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Наразі працює комісія органу місцевого самоврядування, яка проводить всі роботи із визначення збитків.

“Неможливо було це зробити за один день, адже працювала слідчо-оперативна група на місці події і це зайняло час, близько доби. Документуватися всі факти, адже ми розцінюємо це як злочин проти людства, проти цивільного населення. І тому комісія десь до кінця тижня повинна вийти на цифру визначення збитків. Попередньо, близько 400 сімей звернулись за відшкодуванням збитків“, – розповів голова ОВА.

Вибиті вікна та двері у постраждалих будівлях обіцяють замінити якнайшвидше, тоді як можливі терміни відбудови більш пошкоджених будівель ще визначають.