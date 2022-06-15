Михайло Головко передав маленьким пацієнтам тернопільської лікарні медпрепарати та обладнання

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко з робочим візитом відвідав Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.

Очільник краю поспілкувався з маленькими пацієнтами онкогематологічного відділення та відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Разом з головним лікарем Григорієм Корицьким побував у новій сучасній ортопедичній операційній та поліклінічному відділенні. Окрім цього, Михайло Головко передав медзакладу обладнання та медичні препарати.

– Адміністрація КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР приносить щирі слова подяки Михайлу Йосифовичу за передані нам медикаменти, засоби медичного призначення та медичне обладнання, зокрема: апарати штучної вентиляції легень, докстанція до інфузійних апаратів SPACE, інфузійні шприцеві лампи та колби для апарату штучної вентиляції легень. Дане обладнання вже у відділеннях та використовується для лікування маленьких громадян нашої держави. Щиро дякуємо Вам за небайдужість та підтримку у непрості часи для України. Міцного здоров’я та Божого захисту, нехай Ваші добрі справи повертаються до Вас сторицею та теплом дитячих сердець, – повідомили у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Серед пріоритетних напрямків у роботі Тернопільської обласної ради — забезпечення високого рівня охорони здоров’я населення, наголошує Михайло Головко.

– Всі ми прагнемо, щоб наші українські дітки зростали здоровими! У КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР висококваліфіковані медики з любов’ю і турботою надають діткам з Тернопільщини та інших регіонів України якісну медичну допомогу. Передав для маленьких пацієнтів лікарні медикаменти, засоби медичного призначення та медичне обладнання. Його вже підключили і використовують у лікуванні пацієнтів. Ще раз висловлюю слова найщирішої вдячності керівнику закладу — Григорію Івановичу Корицькому та всім працівникам за Ваші великі серця, титанічну працю й порятунок життів! Ви — справжні Герої! – зазначив Михайло Головко.