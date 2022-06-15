18:06 | 15.06.2022
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Новини Тернополя 

Тернопільські патрульні надали домедичну допомогу жінці, яка втратила свідомість посеред вулиці

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Сьогодні, на вулиці Замонастириській, інспектори помітили громадянку, яка раптово почала падати та втрачати свідомість.

Не гаючи ні хвилини, інспектори Надія Ханенко та Андрій Ткач підбігли до жінки та почали приводити її до тями. Вони відливали її водою, розминали руки та пальці. Патрульні продовжували надавати необхідну домедичну допомогу та контролювали стан громадянки до приїзду швидкої.

Наразі життю та здоров’ю жінки нічого не загрожує.

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