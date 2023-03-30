00:40 | 31.03.2023
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Збаражчина знову втратила мужнього захисника Батьківщини. Загинув Іван Антошків

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Під час виконання бойового завдання із відбиття агресії російської федерації поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області загинув 55-річний, наш земляк Іван Васильович Антошків, який служив у зенітно-ракетному взводі в/ч А4248. Про це повідомляє міський голова Збаража Роман Полікровський.

😢Щирі співчуття рідним Героя!❤️‍🩹❗Зустрічатимемо Героя завтра, 31 березня, на Доброводівському перехресті о 13.00 годині.

❗Далі траурний кортеж попрямує до родинного будинку, а потім до Церкви Успіння Пресвятої Богородиці м.Збараж, де о 19.00 год. відбудеться парастас.

✝️Похорон – 1 квітня о 12.00 годині в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці м.Збараж.

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