Збаражчина знову втратила мужнього захисника Батьківщини. Загинув Іван Антошків

Під час виконання бойового завдання із відбиття агресії російської федерації поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області загинув 55-річний, наш земляк Іван Васильович Антошків, який служив у зенітно-ракетному взводі в/ч А4248. Про це повідомляє міський голова Збаража Роман Полікровський.

Щирі співчуття рідним Героя! Зустрічатимемо Героя завтра, 31 березня, на Доброводівському перехресті о 13.00 годині.

Далі траурний кортеж попрямує до родинного будинку, а потім до Церкви Успіння Пресвятої Богородиці м.Збараж, де о 19.00 год. відбудеться парастас.

Похорон – 1 квітня о 12.00 годині в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці м.Збараж.