Рятувальники врятували їжачка з вогню на Тернопільщині





13 червня у селі Чистилів Тернопільського району сталася пожежа сухої трави. Під час ліквідації займання рятувальники виявили серед диму й полум’я маленького їжачка, який опинився у смертельній пастці. Завдяки оперативним діям надзвичайників, тваринку вдалося врятувати.

Цей випадок — ще одне нагадування про згубні наслідки спалювання сухостою. Вогонь знищує не лише рослинність. Він забирає домівки дрібних тварин, птахів, комах, руйнує цілу екосистему. А іноді — позбавляє життя тих, хто не встигає втекти від небезпеки.

Переважна більшість таких пожеж — результат людської недбалості. Недопалок, сірник, самовільне або неконтрольоване спалювання сміття — і полум’я вже нищить усе на своєму шляху.

Фахівці ДСНС наголошують: кожен має усвідомлювати відповідальність за свої дії.

Не паліть суху траву. Не знищуйте життя.

Кожне життя важливе. Навіть найменше.