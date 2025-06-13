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На Тернопільщині очікується висока чисельність колорадського жука: як уберегти врожай

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Колорадський жук залишається одним із найнебезпечніших шкідників картоплі та томатів в Україні. Цього року його чисельність на Тернопільщині зростає — зафіксовано до 3 жуків на квадратний метр.

За даними весняних ґрунтових розкопок, проведених на початку 2025 року, в ґрунтах області виявлено від 1,9 до 3 особин колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata) на 1 м². Такий показник свідчить про високу загрозу пошкодження пасльонових культур, зокрема картоплі, баклажанів, перцю та томатів.

Колорадський жук — інвазійний вид, завезений до Європи з Північної Америки понад 100 років тому. Завдяки здатності до адаптації, високій плодючості й стійкості до несприятливих умов він поширився по всій Україні. Без належного захисту урожай може бути знищено майже повністю.

Фази активності шкідника у 2025 році

  • Квітень–травень: вихід із зимівлі, активне харчування й спаровування.

  • Початок липня: масове відродження личинок — найбільш небезпечна фаза для картоплі.

  • Серпень: друга хвиля активності, з пошкодженням баклажанів, перцю, помідорів.

За літо одна самка може дати до трьох поколінь жуків — це до 80 млн особин, які здатні знищити 100 тис. кущів картоплі.

Методи боротьби: комплексний підхід – ключ до успіху

Фахівці радять поєднувати різні способи захисту:

🧑‍🌾 Агротехнічні заходи:

  • сівозміна;

  • рання посадка та вибір стійких сортів;

  • глибока оранка після збирання врожаю;

  • висадка відлякувальних рослин (чорнобривці, часник, календула тощо);

  • приманочні кущі для масового збору жуків.

Механічні методи:

  • ручне збирання жуків, личинок і кладок яєць;

  • ефективні на початкових етапах зараження.

🌱 Біологічні засоби:

  • використання природних ворогів шкідника (сонечка, птахи, клопи);

  • обробка біопрепаратами — безпечними для людей та довкілля.

🧪 Хімічні методи:

  • протруювання бульб перед посадкою;

  • обробка кущів сучасними інсектицидами в період появи личинок;

  • обов’язкова ротація діючих речовин для уникнення резистентності.

Рекомендації від фахівців

🔎 Регулярно оглядайте посадки, особливо нижні частини листя.
📆 Проводьте обробки вчасно — не чекайте масового зараження.
💡 Комбінуйте методи: протруйники + біозахист + ручне збирання.
⚠️ Дотримуйтесь інструкцій до препаратів і не перевищуйте дозування.

Контактна інформація

З питаннями щодо захисту рослин звертайтесь до фахівців:

📍 Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області
📮 Адреса: вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль, 46006
📧 Електронна пошта: info@dpss-te.gov.ua
☎️ Телефон: (0352) 52-10-10

Дотримуючись порад фахівців та своєчасно застосовуючи ефективні методи, можна зберегти врожай і мінімізувати втрати. Колорадський жук — небезпечний, але контрольований ворог, якщо діяти системно.

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