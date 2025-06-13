На Тернопільщині очікується висока чисельність колорадського жука: як уберегти врожай
Колорадський жук залишається одним із найнебезпечніших шкідників картоплі та томатів в Україні. Цього року його чисельність на Тернопільщині зростає — зафіксовано до 3 жуків на квадратний метр.
За даними весняних ґрунтових розкопок, проведених на початку 2025 року, в ґрунтах області виявлено від 1,9 до 3 особин колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata) на 1 м². Такий показник свідчить про високу загрозу пошкодження пасльонових культур, зокрема картоплі, баклажанів, перцю та томатів.
Колорадський жук — інвазійний вид, завезений до Європи з Північної Америки понад 100 років тому. Завдяки здатності до адаптації, високій плодючості й стійкості до несприятливих умов він поширився по всій Україні. Без належного захисту урожай може бути знищено майже повністю.
Фази активності шкідника у 2025 році
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Квітень–травень: вихід із зимівлі, активне харчування й спаровування.
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Початок липня: масове відродження личинок — найбільш небезпечна фаза для картоплі.
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Серпень: друга хвиля активності, з пошкодженням баклажанів, перцю, помідорів.
За літо одна самка може дати до трьох поколінь жуків — це до 80 млн особин, які здатні знищити 100 тис. кущів картоплі.
Методи боротьби: комплексний підхід – ключ до успіху
Фахівці радять поєднувати різні способи захисту:
🧑🌾 Агротехнічні заходи:
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сівозміна;
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рання посадка та вибір стійких сортів;
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глибока оранка після збирання врожаю;
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висадка відлякувальних рослин (чорнобривці, часник, календула тощо);
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приманочні кущі для масового збору жуків.
✋ Механічні методи:
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ручне збирання жуків, личинок і кладок яєць;
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ефективні на початкових етапах зараження.
🌱 Біологічні засоби:
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використання природних ворогів шкідника (сонечка, птахи, клопи);
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обробка біопрепаратами — безпечними для людей та довкілля.
🧪 Хімічні методи:
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протруювання бульб перед посадкою;
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обробка кущів сучасними інсектицидами в період появи личинок;
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обов’язкова ротація діючих речовин для уникнення резистентності.
Рекомендації від фахівців
🔎 Регулярно оглядайте посадки, особливо нижні частини листя.
📆 Проводьте обробки вчасно — не чекайте масового зараження.
💡 Комбінуйте методи: протруйники + біозахист + ручне збирання.
⚠️ Дотримуйтесь інструкцій до препаратів і не перевищуйте дозування.
Контактна інформація
З питаннями щодо захисту рослин звертайтесь до фахівців:
📍 Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області
📮 Адреса: вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль, 46006
📧 Електронна пошта: info@dpss-te.gov.ua
☎️ Телефон: (0352) 52-10-10
Дотримуючись порад фахівців та своєчасно застосовуючи ефективні методи, можна зберегти врожай і мінімізувати втрати. Колорадський жук — небезпечний, але контрольований ворог, якщо діяти системно.