На Тернопільщині очікується висока чисельність колорадського жука: як уберегти врожай

Колорадський жук залишається одним із найнебезпечніших шкідників картоплі та томатів в Україні. Цього року його чисельність на Тернопільщині зростає — зафіксовано до 3 жуків на квадратний метр.

За даними весняних ґрунтових розкопок, проведених на початку 2025 року, в ґрунтах області виявлено від 1,9 до 3 особин колорадського жука (Leptinotarsa decemlineata) на 1 м². Такий показник свідчить про високу загрозу пошкодження пасльонових культур, зокрема картоплі, баклажанів, перцю та томатів.

Колорадський жук — інвазійний вид, завезений до Європи з Північної Америки понад 100 років тому. Завдяки здатності до адаптації, високій плодючості й стійкості до несприятливих умов він поширився по всій Україні. Без належного захисту урожай може бути знищено майже повністю.

Фази активності шкідника у 2025 році

Квітень–травень: вихід із зимівлі, активне харчування й спаровування.

Початок липня: масове відродження личинок — найбільш небезпечна фаза для картоплі.

Серпень: друга хвиля активності, з пошкодженням баклажанів, перцю, помідорів.

За літо одна самка може дати до трьох поколінь жуків — це до 80 млн особин, які здатні знищити 100 тис. кущів картоплі.

Методи боротьби: комплексний підхід – ключ до успіху

Фахівці радять поєднувати різні способи захисту:

🧑‍🌾 Агротехнічні заходи:

сівозміна;

рання посадка та вибір стійких сортів;

глибока оранка після збирання врожаю;

висадка відлякувальних рослин (чорнобривці, часник, календула тощо);

приманочні кущі для масового збору жуків.

✋ Механічні методи:

ручне збирання жуків, личинок і кладок яєць;

ефективні на початкових етапах зараження.

🌱 Біологічні засоби:

використання природних ворогів шкідника (сонечка, птахи, клопи);

обробка біопрепаратами — безпечними для людей та довкілля.

🧪 Хімічні методи:

протруювання бульб перед посадкою;

обробка кущів сучасними інсектицидами в період появи личинок;

обов’язкова ротація діючих речовин для уникнення резистентності.

Рекомендації від фахівців

🔎 Регулярно оглядайте посадки, особливо нижні частини листя.

📆 Проводьте обробки вчасно — не чекайте масового зараження.

💡 Комбінуйте методи: протруйники + біозахист + ручне збирання.

⚠️ Дотримуйтесь інструкцій до препаратів і не перевищуйте дозування.

Контактна інформація

З питаннями щодо захисту рослин звертайтесь до фахівців:

📍 Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

📮 Адреса: вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль, 46006

📧 Електронна пошта: info@dpss-te.gov.ua

☎️ Телефон: (0352) 52-10-10

Дотримуючись порад фахівців та своєчасно застосовуючи ефективні методи, можна зберегти врожай і мінімізувати втрати. Колорадський жук — небезпечний, але контрольований ворог, якщо діяти системно.